Спуск на воду подлодки «Уфа» в Санкт-Петербурге: как это было

«Уфа» на защите рубежей страны. На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге спустили на воду большую дизель-электрическую подводную лодку, названную в честь башкирской столицы. Она стала четвертой из шести субмарин специального проекта, изготовленных для Тихоокеанского флота России. В церемонии принял участие Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что республика будет заботиться о подводном крейсере и его экипаже.

На Адмиралтейских верфях играет оркестр, но во время несения боевого дежурства обнаружить «Уфу» под водой будет практически невозможно. Её уровень шума снижен до естественного фона океана. А современные технологии, использованные в конструкции и оснащении военного корабля, позволяют совершать автономные плавания длительностью до 45 суток. Вооружение подлодки составят крылатые ракеты «Калибр».

Для нас это огромная честь. Спасибо губернатору Санкт-Петербурга и всем, кто строил этот мощный военный крейсер. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Субмарину заложили 1 ноября 2019 года. Тогда в церемонии принимал участие бывший мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин. Корабль стал четвертой из шести подлодок проекта 636.3. Их строят для Тихоокеанского флота России. Учитывая большой вклад республики в развитие российского флота, лодке по инициативе Морского собрания присвоили имя «Уфа».

Это очень значимо для республики. Это узнаваемость республики, нашего города. И те мальчишки, которые собираются связать свою судьбу с флотом, возможно, попадут по контракту на эту лодку. На ней служат только контрактники. Юлай Муратов, председатель Морского собрания Республики Башкортостан

Это для нас большая честь. У меня даже слов нет, одни эмоции. И её не просто так назвали. Это наше руководство, Радий Хабиров настаивал, наш бывший мэр Ульфат Мустафин многое для этого сделал, и Морское собрание республики, которое возглавляет Муратов Юлай Азаматович. Тимерьян Ражапов, председатель Башкирского союза ветеранов боевых действий

Этот боевой корабль Тихоокеанского флота России будет защищать рубежи страны. Экипаж субмарины составляет 56 человек. Событие не то что знаковое – историческое, и к нему шли не один год.

Конечно, то, что сегодня спускается подводная лодка с названием нашего любимого города, нашей столицы, имеет большое значение. И, конечно, сегодня, особенно в период проведения специальной военной операции, очень важно, чтобы наши ребята ощущали нашу поддержку. Вот я считаю, что наименование «Уфа» уже вселяет такую уверенность и надежду нашим ребятам. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России

В июле 2021 года администрация Уфы и командование подводной лодки подписали соглашение о сотрудничестве и шефских связях. Мэрия обязалась оказывать информационную поддержку пропаганды службы на флоте. В свою очередь командование субмарины по возможности будет принимать на службу наших призывников. У Башкортостана уже есть положительный опыт сотрудничества с экипажем большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен». Теперь и «Уфа» под крылом республики.

Это будет наш подшефный корабль, разумеется. Мы будем о нем заботиться. Заботиться о семьях военнослужащих, заботиться об экипаже. Мы будем помогать им комплектовать библиотеку, помогать с оздоровлением. Они будут приезжать к нам и участвовать во всех военно-патриотических мероприятиях. – А зачем Башкортостану это нужно? – Башкортостан – это часть России. Мы живём интересами нашей большой родной страны. Поддержка Министерства обороны, поддержка Вооруженных Сил, Военно-морского флота – это наш долг и обязанность. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан