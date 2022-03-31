Известно, когда в Башкирии начнут выплачивать 2 млн рублей семьям погибших на Украине военных

Со следующей недели в Башкортостане начнутся выплаты по 2 млн рублей семьям военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в спецоперации России на Украине. Это предусмотрено новой региональной программой поддержки, которая идет дополнительно к федеральной и предложена Главой Башкортостана Радием Хабировым. 

Руководитель региона внес проект закона «О дополнительных мерах поддержки членам семей погибших военнослужащих», который депутаты Государственного Собрания приняли накануне единогласно. Радий Хабиров одним из первых руководителей субъектов поддержал спецоперацию России в Украине, о которой объявил президент Владимир Путин. Глава Башкортостана поручил руководителям муниципалитетов помогать каждой семье, в которой погиб военнослужащий. Информация о родственниках и их положении сейчас уточняется. Каждой семье будут помогать.

Фото №1 - Известно, когда в Башкирии начнут выплачивать 2 млн рублей семьям погибших на Украине военных

Семьи разные, есть и нуждающиеся, есть несовершеннолетние дети. Это очень важно, чтобы они вовремя получили поддержку. Получателями будут члены семей: родители, жены, дети. Между ними будут распределяться данные средства – 2 млн рублей – равномерно.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями