В Уфе активисты «Народного контроля» провели мониторинг цен на бумагу

Офисная бумага подорожала в три раза. Активисты «Народного контроля» провели рейд по магазинам Уфы. Некоторых известных брендов бумаги уже на полках нет, но им нашли замену. Отметить можно и тот факт, что один и тот же товар в разных торговых точках стоит по-разному.

Бумагу теперь покупатели выбирают на ощупь. Производитель этой – уфимское издательство «Белая река». К слову, от известной «Снегурочки» бумага отличается тем, что немного темнее при одинаковой плотности. К слову, других конкурентов «Белой реке» в этом магазине нет.

На полке еще одного сетевика выбор побольше. Но это только остатки, и приобрести их можно почти за 700 рублей. На пробу магазин заказал бумагу от производителей в Ленинградской области. Вот тут видно на глаз, что отбеливатель использовался экономно.

Самый высокий ценник по результатам мониторинга одного и того же бренда бумаги – 839 рублей. Причем если в прежних торговых точках отметили, что этой фирмы нет и у поставщиков, в этом магазине завоз новый.

В продуктовом магазине народные контролеры отметили завышенный ценник на товар из социальной корзины. Полки не пустуют – есть ограничения по количеству продуктов в одни руки.

В одни руки три пачки соли и сахара – это ограничение прав потребителя. Так не должно быть. Сахара, со слов Минсельхоза, достаточно. Это искусственный ажиотаж. Гульнур Кульсарина, депутат Госсобрания Республики Башкортостан, координатор проекта «Народный контроль»