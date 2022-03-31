На водохранилищах Башкирии отработали аварийные ситуации

В апреле Башкортостан встретит большую воду. Техника и гидротехнические сооружения уже готовы к паводку. Специалисты проводят учения, отрабатывая различные сценарии. Готовность работников Юмагузинского водохранилища к чрезвычайным ситуациям проверил министр профильного ведомства.

Чтобы так же спокойно все специалисты вели себя в случае реальной аварии, и отрабатывают теоретическую. По легенде, на водохранилище произошел затор. Глыбы льда и мусор перекрыли водосбросные окна. Останавливается работа ГЭС. Рабочие начинают разбор завала с помощью кранов. В это время другие оповещают населенные пункты, которые могут пострадать. Но на учениях всё заканчивается хорошо.

Основные работы на водохранилищах уже закончены, но подготовка еще идет. Например, корректировка графика наполнения. Сейчас гидросооружения заполнены водой лишь на 30 процентов.

В прошлом году, несмотря на сильную засуху, запасов воды на водохранилищах хватило, чтобы обеспечить промышленные центры и населенные пункты. Но водоемы сильно обмелели. От уровня паводка в том числе будет зависеть, смогут ли они восстановиться.