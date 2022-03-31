В школах Башкирии на каникулах работают лагеря дневного пребывания

В Башкортостане, несмотря на каникулы, многие дети продолжают ходить в школу. При многих учреждениях организованы лагеря дневного пребывания. Для учащихся подготовили насыщенную программу. Самое главное – чтобы они могли одновременно и отдохнуть, и провести время с пользой. Мы побывали в одном из таких лагерей, который признан лучшим в республике.

Окунуться в космос можно и не выходя из учебного кабинета. С помощью шлема виртуальной реальности ученики старосубхангуловской школы изучают не только звездную систему, но и предметы, например, анатомию. Занятия в таком формате на каникулах вызывают у детей неподдельный интерес. В одном кабинете учащиеся также занимаются техническим дизайном и просто играют в шашки. Большой популярностью у школьников пользуется кружок робототехники. В дневном лагере учителя попытались максимально разнообразить программу, чтобы дети не заскучали и могли провести умные каникулы.

В старосубхангуловской школе обучаются свыше тысячи учеников. В пришкольный лагерь пошла треть из них. Многие признаются: всё-таки здесь куда интереснее, чем просто сидеть дома.

Лагерь дневного пребывания в том году в летние месяцы завоевал первое место в Башкортостане в номинации «Лагерь дневного пребывания детей на базе школ». Мы получили первое место и стали участниками всероссийского конкурса. Работаем по 15 направлениями, и все эти направления мы смогли предоставить в конкурсной программе. Гульсум Азангулова, заместитель директора по воспитательной работе школы с. Старосубхангулово

А вот для кого каникулы – еще один повод сесть за парты, так это для выпускников. Наряду с демонстрационными экзаменами в школах активно проводится подготовка к ЕГЭ. Старшеклассники проводят работу над ошибками и восполняют пробелы в знаниях. Итоговая аттестация не за горами.