В Башкирии гончарная мастерская реализовала проект социальной адаптации

Социальная адаптация старинным ремеслом. В Кармаскалинском районе завершился проект «Занятие для души». Полгода не только взрослые, но и дети с ограниченными возможностями здоровья познавали азы гончарного дела. Это стало возможным благодаря гранту главы республики.

Примерно 20 минут уходит на то, чтобы сформировать небольшую глиняную посуду. Но это даже не полдела. Впереди сушка, покраска, несколько этапов обжига и нанесение глазури. Прежде чем керамическое изделие приобретет окончательный вид, потребуется около трех недель.

Я хожу сюда уже три месяца, научилась делать тарелки, чашечки, вазочки и сделала квасник. Мне очень нравится тут. Сафия Шангареева, ученица 9 класса

В общей сложности 55 человек. Не только молодежь и взрослые, но и дети на протяжении нескольких месяцев познавали азы старинного ремесла. «Занятие для души» – это проект для жителей шести деревень Старомусинского сельсовета, нуждающихся в социальной адаптации. Автором идеи выступила библиотекарь местного дома культуры Миляуша Мухамедьярова.

Лепка из природной глины развивает моторику детей, дает воодушевление для молодежи и взрослого населения, и еще есть такое качество природной глины – она расслабляет и успокаивает. Миляуша Мухамедьярова, руководитель проекта «Занятие для души»

Создавать вазы, тарелки и другие изделия из глины участников проекта учил Ильдус Мухамедьяров. Сам он гончарному искусству обучался в общеобразовательном центре «Сириус» в городе Сочи. Полученные знания передавал уже участникам проекта «Занятие для души».

Условия есть, печка, все есть: гончарные круги, краски, глазури. Ильдус Мухамедьяров, мастер гончарного дела

Реализовать задумку удалось благодаря победе в конкурсе на грант Главы Башкортостана. Из Фонда содействия гражданскому обществу выделили 789 тысяч рублей. Основную сумму денег направили на приобретение оборудования и расходников. Администрация района помогла с помещением в здании СДК и ремонтом.