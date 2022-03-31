В Башкирии гончарная мастерская реализовала проект социальной адаптации

Социальная адаптация старинным ремеслом. В Кармаскалинском районе завершился проект «Занятие для души». Полгода не только взрослые, но и дети с ограниченными возможностями здоровья познавали азы гончарного дела. Это стало возможным благодаря гранту главы республики.
Примерно 20 минут уходит на то, чтобы сформировать небольшую глиняную посуду. Но это даже не полдела. Впереди сушка, покраска, несколько этапов обжига и нанесение глазури. Прежде чем керамическое изделие приобретет окончательный вид, потребуется около трех недель.
В общей сложности 55 человек. Не только молодежь и взрослые, но и дети на протяжении нескольких месяцев познавали азы старинного ремесла. «Занятие для души» – это проект для жителей шести деревень Старомусинского сельсовета, нуждающихся в социальной адаптации. Автором идеи выступила библиотекарь местного дома культуры Миляуша Мухамедьярова.
Создавать вазы, тарелки и другие изделия из глины участников проекта учил Ильдус Мухамедьяров. Сам он гончарному искусству обучался в общеобразовательном центре «Сириус» в городе Сочи. Полученные знания передавал уже участникам проекта «Занятие для души».
Реализовать задумку удалось благодаря победе в конкурсе на грант Главы Башкортостана. Из Фонда содействия гражданскому обществу выделили 789 тысяч рублей. Основную сумму денег направили на приобретение оборудования и расходников. Администрация района помогла с помещением в здании СДК и ремонтом.
Социальный проект «Занятие для души» успешно завершён. Но на этом работа гончарной мастерской не заканчивается. Её создатели прорабатывают возможные варианты дальнейшего функционирования. Главный вопрос – на какие деньги будет существовать любительское объединение.