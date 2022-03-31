Хоккейный клуб «Салават Юлаев» отправился в турне по Башкирии

Игроки главной команды республики начали свою поездку с Чекмагуша. Этой весенней традиции уже не один год. Хоккеисты «Салавата Юлаева» побывали во многих населенных пунктах республики, но в Чекмагуше оказались впервые.

Лишь в минувшее воскресенье юлаевцы завершили сезон, уступив «Трактору». И снова их зовет дорога. Каждой весной хоккеистов ждут в разных концах республики. Но везет далеко не всем. На этот раз счастливчиками стали жители Чекмагуша. Для них подготовили насыщенную программу. В первую очередь желающие смогли получить автографы любимых игроков.​

«Салават Юлаев» – это по-настоящему народная команда. Популярность игроков сложно с кем-то сравнить. Чтобы получить автограф, нужно выстоять солидную очередь.

Вместо финских звезд теперь среди самых популярных игроков у публики уфимская молодежь. Своей игрой в минувшем плей-офф им удалось влюбить в себя болельщиков команды.

Я только питаюсь все время энергией от болельщиков. Для меня это дополнительные силы. Я вообще кайфую от этого. Алексей Пустозеров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

На «Чекмагуш-Арене» игроки «Салавата Юлаева» для юных хоккеистов местной команды «Ястребы» провели мастер-класс. Ребята успешно выступают на республиканских и всероссийских соревнованиях. Недавно команда из Чекмагуша одержала победу в турнире «Золотая шайба» среди сельских коллективов.

Ребята молодцы. Некоторые вообще очень сильно удивили. Десять человек такие техничные, озорные. Очень сильно понравились. Михаил Науменков, защитник ХК «Салават Юлаев»

На льду все против всех. Для того чтобы никто не скучал в стороне, даже сыграли сразу двумя шайбами. Но даже при этом забить шайбу в ворота было непросто. Ведь их защищали очень надежные вратари.

У меня отец сам играет в хоккей. Он тоже вратарь. Мне с детства нравилось кататься. Гульдар Гилемханова, вратарь команды «Ястребы» /Чекмагуш/

Ребята из Чекмагуша мечтают повторить путь игроков «Салавата» и однажды попасть в КХЛ. Для этого у них есть все возможности. А главное – важный пример перед глазами.

Классная традиция. Что нам особенно приятно, она поддерживается игроками. Пару дней прошло после матчей с «Трактором», и игроки сами спрашивали, когда, куда. Максим Никерин, начальник отдела маркетинга ХК «Салават Юлаев»