Хоккейный клуб «Салават Юлаев» отправился в турне по Башкирии

Игроки главной команды республики начали свою поездку с Чекмагуша. Этой весенней традиции уже не один год. Хоккеисты «Салавата Юлаева» побывали во многих населенных пунктах республики, но в Чекмагуше оказались впервые.
Лишь в минувшее воскресенье юлаевцы завершили сезон, уступив «Трактору». И снова их зовет дорога. Каждой весной хоккеистов ждут в разных концах республики. Но везет далеко не всем. На этот раз счастливчиками стали жители Чекмагуша. Для них подготовили насыщенную программу. В первую очередь желающие смогли получить автографы любимых игроков.
«Салават Юлаев» – это по-настоящему народная команда. Популярность игроков сложно с кем-то сравнить. Чтобы получить автограф, нужно выстоять солидную очередь.
Вместо финских звезд теперь среди самых популярных игроков у публики уфимская молодежь. Своей игрой в минувшем плей-офф им удалось влюбить в себя болельщиков команды.
На «Чекмагуш-Арене» игроки «Салавата Юлаева» для юных хоккеистов местной команды «Ястребы» провели мастер-класс. Ребята успешно выступают на республиканских и всероссийских соревнованиях. Недавно команда из Чекмагуша одержала победу в турнире «Золотая шайба» среди сельских коллективов.
На льду все против всех. Для того чтобы никто не скучал в стороне, даже сыграли сразу двумя шайбами. Но даже при этом забить шайбу в ворота было непросто. Ведь их защищали очень надежные вратари.
Ребята из Чекмагуша мечтают повторить путь игроков «Салавата» и однажды попасть в КХЛ. Для этого у них есть все возможности. А главное – важный пример перед глазами.
Уже завтра юлаевцы отправятся в Сибай. Пока это самая отдаленная от Уфы точка, куда добирались юлаевские хоккеисты. Также в рамках турне в этом году «Салават» посетит Нефтекамск.