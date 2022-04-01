В Башкирии Гостехнадзор начал проверку сельскохозяйственной техники

К 1 апреля готовность к весенним полевым работам должна составлять 70%. Такую задачу перед аграриями поставил вице-премьер правительства Башкортостана Ильшат Фазрахманов. Выйти на поля планируется уже через две недели.
В этом году подготавливать почву будут почти 11 тысяч тракторов, в самой посевной будет задействовано пять тысяч агрегатов. Зональный семинар Гостехназдор провел в Бакалинском районе на базе предприятия «Агро-ресурс».
Зерновые в регионе планируется засеять на уровне прошлого года. Между тем посевные площади льна, кукурузы на зерно и сои планируется утроить. С учетом повышенного спроса принято решение отдать под сахарную свеклу дополнительные десять тысяч гектаров, что позволит при средней урожайности выработать более 300 тысяч тонн сахарного песка – это запас на два с половиной года.