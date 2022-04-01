В Башкирии Гостехнадзор начал проверку сельскохозяйственной техники

К 1 апреля готовность к весенним полевым работам должна составлять 70%. Такую задачу перед аграриями поставил вице-премьер правительства Башкортостана Ильшат Фазрахманов. Выйти на поля планируется уже через две недели.

В этом году подготавливать почву будут почти 11 тысяч тракторов, в самой посевной будет задействовано пять тысяч агрегатов. Зональный семинар Гостехназдор провел в Бакалинском районе на базе предприятия «Агро-ресурс».