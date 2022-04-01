В Башкирии для школьников организовали учебно-тренировочные сборы «Алга»

Каникулы с пользой для знаний. На базе школы №1 села Акьяр в эти дни проходят учебно-тренировочные сборы под названием «Алга». В образовательном учреждении собрались более 60 победителей и призеров местных и республиканских этапов Всероссийской олимпиады школьников.
Это одаренные ученики седьмых, восьмых и десятых классов из пяти школ Хайбулинского района. В рамках сборов каждый занимался по своему направлению. Биологи разбирали значение, распространение и клеточное строение водорослей. Географы работали с картами. Физики углубили свои знания по теме «Электротехника».
Помогали детям преподаватели и студенты Уфимского нефтяного университета.