По Уфе ездил мужчина с поддельными водительскими правами

Сотрудники ГИБДД задержали в Уфе водителя с поддельными правами. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

31 марта на Набережной инспекторы остановили автомобиль «Дэу Нексия», за рулём которого находился 29-летний молодой человек. Водитель предоставил сотрудникам водительское удостоверение, но документ вызвал у инспекторов сомнения. Было установлено, что удостоверения с такими серией и номером никогда не выдавалось.