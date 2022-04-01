В Башкирии прошли ежегодные «Щербаковские чтения»

В Альшеевском районе прошли ежегодные «Щербаковские чтения». 11-я по счету научно-практическая конференция, названная так в честь выходца села Раевского, Героя Советского Союза Павла Щербакова, который отличился в годы Великой Отечественной и погиб в 1945-м.

Оргкомитет принял заявки от 141-й образовательной организации не только Башкортостана, но и Татарстана. Всего было более 3,5 тысячи участников. Основная цель конференции – патриотическое воспитание. Среди почетных гостей «Щербаковских чтений» – ученые и представители ветеранских организаций.