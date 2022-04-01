В Уфе десятки домов останутся без водоснабжения

Руководство компании «Уфаводоканал» предупреждает горожан о плановых отключениях холодной воды. Десятки домов на время останутся без водоснабжения.

Отключение воды ожидается из-за замены аварийных участков водопровода. Вода не будет доступна с 10:30 до 22:30.

Так, 5 апреля в Калининском районе воду отключат в 14 жилых многоквартирных домах и в двух частных. В Октябрьском районе вода пропадёт в 5 домах и в гимназии №47.