В Салавате увековечили память заслуженного учителя БАССР Нажиба Ярышева

В Салавате открыли мемориальную доску в честь заслуженного учителя БАССР Нажиба Ярышева. Увековечили память ученого на стене Салаватского колледжа образований и профессиональных технологий, в котором Нажиб Гафурович проработал директором 33 года. Он сумел кардинально перестроить и улучшить работу учебного заведения.
Среди почетных гостей мероприятия были выпускники и ветераны колледжа, члены семьи Нажиба Гафуровича, сотрудники администрации города. Как подчеркнула в своем выступлении Шаура Гильманова, Нажибом Ярышевым была заложена прочная основа, собран высокопрофессиональный коллектив, с годами учебное заведение становится все лучше.