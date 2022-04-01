В Салавате увековечили память заслуженного учителя БАССР Нажиба Ярышева

В Салавате открыли мемориальную доску в честь заслуженного учителя БАССР Нажиба Ярышева. Увековечили память ученого на стене Салаватского колледжа образований и профессиональных технологий, в котором Нажиб Гафурович проработал директором 33 года. Он сумел кардинально перестроить и улучшить работу учебного заведения.