В Башкирии с 1 апреля стартует приемная кампания в первый класс

С 1 апреля в Башкирии стартует приемная кампания в первый класс. Продлится она до 5 сентября текущего года. В этом году в Башкортостане действуют новые способы принятия заявлений от родителей будущих первоклассников.
Министерство образования региона совместно с Министерством цифрового развития разработали специальные площадки. Подать заявление можно одним из двух способов: через региональный портал «Госуслуги», либо через Сервис электронной очереди в школы Республики Башкортостан.
Родителям для этого не нужно будет приходить в школу, а информация с результатом зачисления придет в личный кабинет или на электронную почту.