Жители Башкирии смогут увидеть «вечернюю звезду»

В ночь на 3 апреля жители и гости Башкирии смогут наблюдать за Меркурием. В 04:10 по местному времени планета «спрячется» за Солнцем.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут увидеть «вечернюю звезду»

Как сообщает Уфимский планетарий, Земля и Меркурий расположатся на противоположных сторонах от Солнца.

29 апреля Меркурий максимально удалится от Солнца. В конце месяца он будет заходить около 23 часов вечера — на 2 часа 15 минут позже Солнца. Он будет виден как самая яркая звезда низко над западным горизонтом. За таким явлением можно будет наблюдать вплоть до 22 мая. После этого Меркурий можно будет видеть на утреннем небе.

В этот момент Меркурий будет находиться на линии, соединяющей Землю и Солнце, при этом Земля и Меркурий расположатся на противоположных сторонах от Солнца. С Земли Меркурий будет виден за Солнцем. Солнце и Меркурий будут находиться в созвездии Рыб. Верхнее соединение знаменует собой окончание утренней видимости Меркурия и начало вечерней видимости, то есть Меркурий будет весь апрель виден вечером после захода Солнца на западе.

пресс-служба Уфимского планетария 

Фото: Уфимский планетарий. 

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