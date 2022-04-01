Жители Башкирии смогут увидеть «вечернюю звезду»

В этот момент Меркурий будет находиться на линии, соединяющей Землю и Солнце, при этом Земля и Меркурий расположатся на противоположных сторонах от Солнца. С Земли Меркурий будет виден за Солнцем. Солнце и Меркурий будут находиться в созвездии Рыб. Верхнее соединение знаменует собой окончание утренней видимости Меркурия и начало вечерней видимости, то есть Меркурий будет весь апрель виден вечером после захода Солнца на западе.

пресс-служба Уфимского планетария