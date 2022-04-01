Жители Башкирии смогут увидеть «вечернюю звезду»

В ночь на 3 апреля жители и гости Башкирии смогут наблюдать за Меркурием. В 04:10 по местному времени планета «спрячется» за Солнцем.
Как сообщает Уфимский планетарий, Земля и Меркурий расположатся на противоположных сторонах от Солнца.
29 апреля Меркурий максимально удалится от Солнца. В конце месяца он будет заходить около 23 часов вечера — на 2 часа 15 минут позже Солнца. Он будет виден как самая яркая звезда низко над западным горизонтом. За таким явлением можно будет наблюдать вплоть до 22 мая. После этого Меркурий можно будет видеть на утреннем небе.
Фото: Уфимский планетарий.