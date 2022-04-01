В Башкирии появился новый храм в честь иконы Божьей Матери «Хлебная»

В селе Покровка Федоровского района появился новый храм в честь иконы Божьей Матери «Хлебная». Меценатом стал сын выдающегося уроженца села, геофизика, мореплавателя Геннадия Казанина Алексей Казанин. Накануне прошли поминки уже как два года ушедшего из жизни ученого.

Песня от Владыки Николая звучит в честь умершего сына народа. Так епископ называет Генадия Казанина – советского и российского геофизика, мецената, который сделал большой вклад не только в науку, но и в развитие своей родной деревни Покровка.

Поминки прошли в церкви, которую построил сын геофизика Алексей Казанин в память об отце. Ученый еще при жизни хотел возвести ее. В Покровке со времен революции это первый православный храм.

На строительство ушло 15 миллионов рублей. Работы начались в апреле 2021 года и завершились к ноябрю. Все стены храма расписаны вручную, а две центральные иконы привезены из Греции.

Сам Генадий Казанин внес не малый вклад в обустройство деревни. Мужчина построил сельский клуб, школу, возвел памятник героям Отечественной войны. Кроме того, также помогал местным предпринимателям. Благодаря его поддержке расцвел медовый бизнес одного из пасечников района.