Ещё одна жительница Уфы приняла участие в шоу «Четыре свадьбы»

23-летняя красавица из Уфы Диана приняла участие в популярном шоу «Четыре свадьбы». Девушка организовала межнациональное торжество.
Диана – татарка, а её возлюбленный – таджик, поэтому девушка организовала классическое торжество с традиционными элементами. Бюджет свадьбы – 600 тысяч рублей. Возлюбленные уже прочитали никах, поэтому на самой свадьбе они искренне поделились своими чувствами друг с другом. Возлюбленный Дианы не смог сдержать слёз.
Соперницами уфимки стали Анна из Курска и ее свадьба с элементами железнодорожной тематики; Юлия из Аткарска с королевской свадьбой и Карина из Пензы с торжеством в стиле «классика и afterparty».
Участницам понравились традиционные элементы на свадьбе Дианы, в итоге, она заняла второе место, а свадебное путешествие выиграла Юлия. При этом Диана добавила, что победительница использовала нечестные методы борьбы за главный приз и строила козни против других девушек.