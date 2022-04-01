В Башкирии стартовала подписная кампания на второе полугодие

УФПС по Башкирии сообщает о старте подписной кампании на второе полугодие 2022 года. Подписка открывается сегодня, 1 апреля.
С 4 по 14 апреля совместно с издательскими домами компания предоставит подписчикам скидку до 30% на 1,8 тысячи газет и журналов, в том числе более чем на 140 республиканских, районных и городских газет и журналов, издаваемых в республике.
Оформить подписку на печатную прессу на второе полугодие можно по собственному каталогу Почты России. В перечне — более 6 тысяч изданий, в том числе на национальных языках разных народов России. Среди изданий – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.
Подписку можно оформить на сайте или в мобильном приложении Почты России, а также в любом почтовом отделении республики или на дому с помощью почтальона.
Фото: ИА Башинформ.