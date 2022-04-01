Житель Башкирии вывез знакомого из села и жестоко избил

В Мишкинском районе в июне 2021 года произошло жестокое избиение. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний житель Уфы.

По версии следствия, на окраине древни Терекеево житель Уфы из-за личной неприязни ударил знакомого по лицу, когда мужчина упал, он продолжил избиение. После этого уфимец помог оппоненту подняться на ноги, предложил ему довезти до дома, но вместо этого вывез несчастного из села, где вновь жестоко избил сельчанина. Увидев, что избитый имеет два телефона, уфимец забрал технику себе.