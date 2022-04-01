Житель Башкирии вывез знакомого из села и жестоко избил

В Мишкинском районе в июне 2021 года произошло жестокое избиение. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний житель Уфы.
По версии следствия, на окраине древни Терекеево житель Уфы из-за личной неприязни ударил знакомого по лицу, когда мужчина упал, он продолжил избиение. После этого уфимец помог оппоненту подняться на ноги, предложил ему довезти до дома, но вместо этого вывез несчастного из села, где вновь жестоко избил сельчанина. Увидев, что избитый имеет два телефона, уфимец забрал технику себе.
Мужчина обратился в больницу. Врачи диагностировали у него переломы нескольких ребер, перелом скулового комплекса, причинившие вред здоровью средней тяжести; а также перелом костей носа, острую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, причинившие легкий вред здоровью; кровоподтек шеи, ушибы мягких тканей лица.
Свою вину молодой человек признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на три года.