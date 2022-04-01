Жителя Башкирии обвинили в изнасиловании и ограблении девушки

Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который предположительно 20 лет назад совершил сексуализированное насилие и ограбление.

В январе 2002 года 17-летний уроженец Янаульского района совершил нападение на 25-летнюю девушку на одной из улиц города. Мужчина ограбил несчастную и изнасиловал. После преступления парень скрылся. В тот год найти преступника не удалось.