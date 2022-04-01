В Башкирии женщину обвинили в убийстве 19-летнего сына

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на представителя в правоохранительных органах, в посёлке Приютово 28 марта женщина в состоянии алкогольного опьянения повздорила с сыном. Мать была не довольна, что сын не хочет заканчивать застолье. Она ударила парня, тот ударил женщину в ответ. Тогда мать схватила нож и ударил им сына в сердце.