Башкирия вошла в топ-3 регионов по числу поданных проектов на конкурс Президентских грантов

Башкортостан вошел в топ-3 активных регионов по данным Фонда президентских грантов. За пять лет от общественных организаций республики было подано более 4700 заявок.

В общественном просветительском центре представители Фонда содействия гражданскому общества региона, некоммерческих организаций, а также члены Общественной палаты Башкортостана обсудили наиболее востребованные и актуальные сегодня социально значимые направления конкурса грантов Главы республики.

Сейчас идет прием заявок на конкурс, который продлится еще две недели. Предполагается, что наиболее востребованными станут проекты, связанные с патриотическим направлением и внутренним туризмом.