В Башкирии средства от сбора макулатуры направляются в фонд помощи жителям Донбасса

Башкортостан поддержал федеральный проект «Экозабота» по сбору макулатуры. Вырученные средства будут направлены в Фонд поддержки жителей Донбасса. Об этом сообщили в штабе ОНФ.
Как пояснили организаторы, по статистике один сотрудник офиса в среднем выбрасывает 100 кг бумаги в год. 60% распечатанных документов используются менее 24 часов, после чего попадают в мусорное ведро, а оттуда – на полигон бытовых отходов. В ОНФ призывают быть бережными и оказывать помощь.
В республике уже установлены более 50 экобоксов, их количество планируют довести до 200. К акции активно присоединяются вузы, общежития учебных заведений, министерства и ведомства. Студенты проходят также обучение в онлайн-школе общественных экологических инспекторов ОНФ и успешно защищают статус общественных инспекторов Росприроднадзора.