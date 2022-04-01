В Башкирии средства от сбора макулатуры направляются в фонд помощи жителям Донбасса

Башкортостан поддержал федеральный проект «Экозабота» по сбору макулатуры.  Вырученные средства будут направлены в Фонд поддержки жителей Донбасса. Об этом сообщили в штабе ОНФ.

Как пояснили организаторы, по статистике один сотрудник офиса в среднем выбрасывает 100 кг бумаги в год. 60% распечатанных документов используются менее 24 часов, после чего попадают в мусорное ведро, а оттуда – на полигон бытовых отходов. В ОНФ призывают быть бережными и оказывать помощь.

Вот сейчас как раз сложные времена, когда надо позаботится о братских народах, которые оказались в такой ситуации, поэтому мы приняли решение, что те боксы, которые у нас наполняются макулатурой. Наши партнеры передадут вырученные средства именно в поддержку жителей ЛДНР.

Мурад Шафиков, сопредседатель регионального штаба Народного фронта по Республике Башкортостан

В республике уже установлены более 50 экобоксов, их количество планируют довести до 200. К акции активно присоединяются вузы, общежития учебных заведений, министерства и ведомства. Студенты проходят также обучение в онлайн-школе общественных экологических инспекторов ОНФ и успешно защищают статус общественных инспекторов Росприроднадзора.

Фото №1 - В Башкирии средства от сбора макулатуры направляются в фонд помощи жителям Донбасса

В последующем мы эту макулатуру собираем, вывозим своими силами, сдаем на комбинаты. Наша цель изначально –  раздельный сбор сырья, мусора и отходов.

Алина Галимова, менеджер компании «Экоинвест»

У студентов собирается много макулатуры, мы должны защищать природу и окружающую среду, поэтому для нас это очень полезная вещь.

Ильгам Гарифуллин, студент БГМУ
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