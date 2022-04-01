В Башкирии средства от сбора макулатуры направляются в фонд помощи жителям Донбасса

Вот сейчас как раз сложные времена, когда надо позаботится о братских народах, которые оказались в такой ситуации, поэтому мы приняли решение, что те боксы, которые у нас наполняются макулатурой. Наши партнеры передадут вырученные средства именно в поддержку жителей ЛДНР.

Мурад Шафиков, сопредседатель регионального штаба Народного фронта по Республике Башкортостан