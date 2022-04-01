Председатель Госкомитета по предпринимательству Башкирии провел личный прием граждан

Очень большой запрос на обучение именно ведения предпринимательской деятельности, на участие в маркетплейсах, на собственное брендирование продукции. Я не могу сказать, что у людей какое-то пассивное настроение, либо вообще отсутствует это настроение. Позитив есть, люди с удовольствием задают вопросы, потому что они четко понимают, что сейчас то время, когда можно развивать свое дело.

Нияз Фазылов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству