Председатель Госкомитета по предпринимательству Башкирии провел личный прием граждан

Малый бизнес Башкортостана может получить разные меры поддержки. Какие именно – рассказал председатель Госкомитета республики по предпринимательству. Нияз Фазылов провел личный прием граждан в офисе МФЦ. За рекомендациями обратились как опытные бизнесмены, так и те, кто только планирует открыть свое дело. Все вопросы рассматриваются в рамках межведомственного взаимодействия, поэтому обращения рассматриваются в кратчайшие сроки.
В офисах МФЦ «Мои документы» организованы консультации по услугам для бизнеса. Специалисты расскажут об антикризисных мерах господдержки. Прием проводится как лично, так и по телефону контакт-центра или на сайте учреждения. В Госкомитете Башкортостана по предпринимательству говорят о позитивном настроении предпринимателей.