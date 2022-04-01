Председатель Госкомитета по предпринимательству Башкирии провел личный прием граждан

Малый бизнес Башкортостана может получить разные меры поддержки. Какие именно – рассказал председатель Госкомитета республики по предпринимательству. Нияз Фазылов провел личный прием граждан в офисе МФЦ. За рекомендациями обратились как опытные бизнесмены, так и те, кто только планирует открыть свое дело. Все вопросы рассматриваются в рамках межведомственного взаимодействия, поэтому обращения рассматриваются в кратчайшие сроки.

Узнал из соцсетей, решил, что было бы неплохо сходить проконсультироваться. Мне помогли, ответили на многие вопросы в сфере вентиляционной промышленности, насколько это востребовано, насколько есть поддержка от государства.

Валерий Хорьков

Получил ответы на поставленные вопросы. На следующей неделе мне уже обещали позвонить и организовать встречу. 

Радмир Губайдуллин, предприниматель

В офисах МФЦ «Мои документы» организованы консультации по услугам для бизнеса. Специалисты расскажут об антикризисных мерах господдержки. Прием проводится как лично, так и по телефону контакт-центра или на сайте учреждения. В Госкомитете Башкортостана по предпринимательству говорят о позитивном настроении предпринимателей.

Очень большой запрос на обучение именно ведения предпринимательской деятельности, на участие в маркетплейсах, на собственное брендирование продукции. Я не могу сказать, что у людей какое-то пассивное настроение, либо вообще отсутствует это настроение. Позитив есть, люди с удовольствием задают вопросы, потому что они четко понимают, что сейчас то время, когда можно развивать свое дело.

Нияз Фазылов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству
Акции БСТ
Уфимская волна