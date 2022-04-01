В Башкирии почтили память известного математика Азамата Ахтямова

Сегодня исполнилось бы 60 лет со дня рождения лауреата государственной премии в области науки и техники, известного математика Азамата Ахтямова. Автор более 200 научных работ, свой трудовой путь он начал в Башкирском государственном университете.
Известный математик, один из авторитетных специалистов России в области механики твердого тела. Так Азамата Ахтямова называют не только его ученики и коллеги. Будущий учёный родился 31 марта 1962 года в семье известного языковеда Мухтара Ахтямова. Но так уж получилось, что Азамата с самого детства привлекали точные науки – физика и математика. Закончив профильные факультеты в БашГУ и МГУ. Он связал свою жизнь с БашГУ.
Научные исследования ученого посвящены решению задач механики деформируемого твердого тела, спектральной теории операторов. Им опубликовано более 200 научных и методических трудов. Азамату Ахтямову удалось найти решения целой группы задач математической физики.
Азамат Ахтямов любил математику такой, какая она есть. И был уверен: царица наук доступна для всех. И доказывал это делом. Сложный предмет на его лекциях осваивали даже гуманитарии.
За заслуги в области решения математических задач Азамат Мухтарович был принят в члены Американского математического общества, включен в состав Международного общества по обратным задачам в науке и технике. Для своей семьи, своих студентов и аспирантов Азамат Ахтямов навсегда остался достойным примером. Педагог, посвятивший себя служению науки.