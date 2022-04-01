В Башкирии почтили память известного математика Азамата Ахтямова

Сегодня исполнилось бы 60 лет со дня рождения лауреата государственной премии в области науки и техники, известного математика Азамата Ахтямова. Автор более 200 научных работ, свой трудовой путь он начал в Башкирском государственном университете.

Известный математик, один из авторитетных специалистов России в области механики твердого тела. Так Азамата Ахтямова называют не только его ученики и коллеги. Будущий учёный родился 31 марта 1962 года в семье известного языковеда Мухтара Ахтямова. Но так уж получилось, что Азамата с самого детства привлекали точные науки – физика и математика. Закончив профильные факультеты в БашГУ и МГУ. Он связал свою жизнь с БашГУ.

Одна из его изюминок – он умел вовлекать в познания. Когда мы занимались, к нему периодически приходили аспиранты, магистранты, курсовики. И он успевал их за пару секунд вдохновить, они всё понимали и уходили дальше работать на несколько дней. Рустам Галимов, преподаватель Башкирского государственного университета

Научные исследования ученого посвящены решению задач механики деформируемого твердого тела, спектральной теории операторов. Им опубликовано более 200 научных и методических трудов. Азамату Ахтямову удалось найти решения целой группы задач математической физики.

Заслуга Азамата Мухтаровича заключается не только в том, что он предложил алгоритмы, но и доказал их справедливость, доказал теорему существования и единственность установления граничных условий по решению данного дифференциального оператора. Саид Урманчеев, главный научный сотрудник Института механики им. Р. Мавлютова

Азамат Ахтямов любил математику такой, какая она есть. И был уверен: царица наук доступна для всех. И доказывал это делом. Сложный предмет на его лекциях осваивали даже гуманитарии.

Он сумел разжевать такой сложный предмет как высшая математика простым языком для социологов. И я был поражен насколько они всё знают, стараются. И мне было интересно читать лекции в связи с тем, что они задают вопросы, потому что им это было интересно. Марат Галимзянов, и.о. директора Института механики им. Р. Мавлютова