Первая «Ласточка» в Башкирии: Радий Хабиров дал старт движению нового электропоезда

Со скоростью ветра. Сегодня в Башкортостане запустили первую «Ласточку» по западному маршруту Уфа – Приютово – Уфа. Старт движению нового электропоезда дал глава республики Радий Хабиров. Вместе с руководством Куйбышевской железной дороги он осмотрел комфортабельные вагоны и обсудил дальнейшее развитие железнодорожного транспорта в регионе. Теперь время в пути до конечной станции составит менее 3 часов. «Ласточка» может развивать скорость до 160 км/ч.
Покупая билеты на поезд, вряд ли кто из пассажиров думал, что получит еще и подарки. Победителям лотереи вручали настоящие походные наборы от РЖД. Так что в пути уж точно скучно не будет. Тем более что сегодня ехать предстоит на «Ласточке» – новом электропоезде, который отправляется в первый рейс по маршруту Уфа – Приютово.
К слову, сама «Ласточка» буквально только с завода. Вагоны сошли с конвейера в середине марта. С современным комфортом железнодорожного транспорта ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров. Каждый вагон оборудован климат-контролем, ведется обеззараживание воздуха. Для удобства пассажиров есть розетки для подзарядки телефонов, а также специальные площадки для крупногабаритного багажа. Предусмотрены и места для маломобильных граждан, подъемники для их посадки и высадки, а также отдельный санузел. Всего в «Ласточке» 5 пассажирских вагонов, в которых 414 сидячих мест. А общая вместимость составляет 1300 человек.
Полная стоимость проезда от Уфы до Приютово – 535 рублей. Действуют также все льготы. В том числе для школьников и студентов. Для детей от 5 до 7 лет скидка на билет составит 75%. На пути следования электропоезд останавливается на 9 станциях.
Западный экспресс Уфа – Приютово – Уфа был запущен 31 января. И за 2 месяца он перевез более 12,5 тысячи пассажиров. «Ласточка» более вместительная и будет курсировать ежедневно. Сегодня на ней в путь отправились более 300 пассажиров. И как полагается, в первый рейс скоростной электропоезд проводили в праздничной обстановке с фейерверками.