Первая «Ласточка» в Башкирии: Радий Хабиров дал старт движению нового электропоезда

Со скоростью ветра. Сегодня в Башкортостане запустили первую «Ласточку» по западному маршруту Уфа – Приютово – Уфа. Старт движению нового электропоезда дал глава республики Радий Хабиров. Вместе с руководством Куйбышевской железной дороги он осмотрел комфортабельные вагоны и обсудил дальнейшее развитие железнодорожного транспорта в регионе. Теперь время в пути до конечной станции составит менее 3 часов. «Ласточка» может развивать скорость до 160 км/ч.

Покупая билеты на поезд, вряд ли кто из пассажиров думал, что получит еще и подарки. Победителям лотереи вручали настоящие походные наборы от РЖД. Так что в пути уж точно скучно не будет. Тем более что сегодня ехать предстоит на «Ласточке» – новом электропоезде, который отправляется в первый рейс по маршруту Уфа – Приютово.

Мы ездим этим маршрутом более 50 лет, все электрички перепробовали. Но эта – просто фантастика. Рафаэль Абдулов

Конечно, комфортно, тепло, светло, удобства, чистота и порядок. Ездили до Приютово по 5 часов, а сейчас 3 и даже меньше. Гульчачак Абдулова

К слову, сама «Ласточка» буквально только с завода. Вагоны сошли с конвейера в середине марта. С современным комфортом железнодорожного транспорта ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров. Каждый вагон оборудован климат-контролем, ведется обеззараживание воздуха. Для удобства пассажиров есть розетки для подзарядки телефонов, а также специальные площадки для крупногабаритного багажа. Предусмотрены и места для маломобильных граждан, подъемники для их посадки и высадки, а также отдельный санузел. Всего в «Ласточке» 5 пассажирских вагонов, в которых 414 сидячих мест. А общая вместимость составляет 1300 человек.

Сегодня в первый полёт отправляется наша «Ласточка». Это очень комфортный поезд, который теперь появился и в нашей республике. Благодарю руководство «Российских железных дорог». Это компания, с которой мы очень плотно и эффективно работаем. Одним из знаковых совместных проектов стал запуск скорого поезда «Орлан», который связал Уфу и Оренбург. Также есть планы по «Восточному экспрессу» – мы надеемся, что такой же современный состав поедет до Белорецка. И, конечно же, вместе мы работаем над масштабным проектом Уфимского железнодорожного кольца. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Полная стоимость проезда от Уфы до Приютово – 535 рублей. Действуют также все льготы. В том числе для школьников и студентов. Для детей от 5 до 7 лет скидка на билет составит 75%. На пути следования электропоезд останавливается на 9 станциях.

Когда в январе мы запустили Западный экспресс, среднесуточный пассажиропоток по нему составлял 212 человек. Но мы верили в успех проекта, и сегодня эта цифра составляет 286 человек. С началом эксплуатации «Ласточки» мы рассчитываем перемахнуть цифру 400 пассажиров в сутки. Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги