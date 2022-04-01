Новые выплаты и ответственность за фейки: что изменится для россиян с 1 апреля

Семьи, в которых есть дети от 8 до 17 лет, поддержат материально. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Кому положено новое пособие и какие еще нововведения вступят в силу в апреле?

Новая выплата на детей от 8 до 16 лет появится с 1 апреля. Ее назначат семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на каждого. Для этого на Госуслугах нужно подать заявление на пособие. Первую выплату родители получат сразу за апрель и за май, то есть в двойном размере. А далее они будут идти ежемесячно.

С 1 апреля вступает в силу постановление о повышении максимальной ставки льготной ипотеки до 12%. Для граждан, которые взяли кредит до 1 апреля, ставка останется прежней – до 7% годовых. Срок действия программы не изменился: получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года.

С 5 апреля вступает в силу закон об ответственности за фейки о работе госорганов России за рубежом. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и Следственном комитете. Нарушителям будет грозить до трех лет лишения свободы. Также вводятся штрафы за дискредитацию работы госорганов за рубежом. Аналогичный закон ранее приняли в отношении российских Вооруженных сил.

Расплатиться через Систему быстрых платежей станет проще. Банки-участники системы должны будут обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Любой пользователь банковского приложения на смартфоне может просто отсканировать QR-код и перечислить деньги – быстро и без комиссии. С 1 апреля банки также в обязательном порядке должны внедрить функцию оплаты с помощью мобильного приложения СБПэй.

Взаимодействие с налоговой станет удобнее. Теперь о наличии задолженности можно будет узнать через СМС. Органы смогут информировать налогоплательщиков о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью сообщений или электронной почты не чаще одного раза в квартал.