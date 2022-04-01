В Башкирии простились с ефрейтором и сержантом, погибшими на Украине

Уважаемая Рафиса Аглямовна, уважаемый Явдат Васбиевич. Вы воспитали его как сына, он очень рано потерял своих родителей. И я хотел сегодня поклонится перед вами за то, что воспитали такого достойного человека. Я хочу сказать, что, конечно, мы о нем будем помнить. Я прошу администрацию района представить мне предложение по его увековечиванию. О нем мы будем помнить. Спи спокойно, герой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан