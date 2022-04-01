В Башкирии простились с ефрейтором и сержантом, погибшими на Украине

Проводили в последний путь. Сегодня сразу в двух районах республики состоялись похороны солдат, погибших во время спецоперации на Украине. В Бураевском районе земле предали ефрейтора Вадима Загирова, в Калтасинском простились с сержантом Иваном Изиметовым. В траурном митинге участие принимал Глава Башкортостана.

Не только родные, близкие и одноклассники. Здесь и те, кто не знал Вадима Загирова, но пришел разделить общее горе. Семья, район, да и в целом республика потеряли достойного сына, отдавшего свою жизнь при выполнении воинского долга. Траурный митинг на площади перед районным дворцом культуры в селе Бураево собрал несколько сотен человек.

Он был всегда хорошим, веселым добрым, никогда не оставлял в беде, отзывчивый. Был душой компании. Мы все гордимся им, он навсегда останется в наших сердцах.

Динар Мухтасаров, одноклассник Вадима Загирова
Фото №1 - В Башкирии простились с ефрейтором и сержантом, погибшими на Украине

Очень открытый, общительный и всегда готовый прийти на помощь, вспоминают одноклассники. Таким его воспитали бабушка с дедушкой. Еще в годовалом возрасте Вадим после трагической гибели родителей остался сиротой.

Мы его как сына растили. С нами он начал жить, когда ему было год и восемь месяцев. Он очень умным и хорошим мальчиком был. Нас  мама и папа только называл. Очень нас сильно любил он.

Рафиса Карамова, бабушка Вадима Загирова

Вадим еще в школе планировал стать военным. В 2019 году он отправляется на срочную службу в ряды Вооруженных Сил России. Позже заключает контракт и получает звание ефрейтора. Механик-водитель зенитно-ракетной батареи Загиров погиб во время военной спецоперации по защите Донбасса.

Акции БСТ

Уважаемая Рафиса Аглямовна, уважаемый Явдат Васбиевич. Вы воспитали его как сына, он очень рано потерял своих родителей. И я хотел сегодня поклонится перед вами за то, что воспитали такого достойного человека. Я хочу сказать, что, конечно, мы о нем будем помнить. Я прошу администрацию района представить мне предложение по его увековечиванию. О нем мы будем помнить. Спи спокойно, герой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана вручил родным Вадима Загирова орден генерала Шаймуратова, которым герой награжден посмертно за мужество и самоотверженность. Его именем хотят назвать одну из улиц райцентра, в школе, где учился Вадим Загиров, установят мемориальную доску, также память о солдате планируют увековечить на Аллее Героев Бураевского района.

Орден генерала Шаймуратова посмертно Глава Башкортостана сегодня вручил родителям еще одного уроженца Башкортостана, который погиб во время военной спецоперации. В деревне Бабаево Калтасинского района в последний путь проводили сержанта Ивана Изиметова.

Фото №2 - В Башкирии простились с ефрейтором и сержантом, погибшими на Украине

Всеми любим был, солнечный, добрый мальчишка, все любили его и будут любить.

Августа Апликаева, классный руководитель Ивана Изиметова

Иван Изиметов проходил военную службу в Чите. Там же заключил первый контракт, потом второй уже в Москве в качестве командира танка. Он был настоящим боевым товарищем, который не отступил и выполнил свой воинский долг до конца, отметил выступая на траурном митинге сослуживец Ивана.

Слова соболезнования родным и близким погибшего солдата принес Глава Башкортостана. Радий Хабиров поручил администрации района внести предложения по увековечению памяти Ивана Изиметова.

Так сложилось, что сегодня рядом с обелиском павшим героям в Великой Отечественной войне нам приходится прощаться с совсем молодым парнем. Это настоящий сын Башкортостана, который погиб, защищая нашу Родину и всех нас. Мы говорим спасибо всем тем парням, которые сейчас находятся там и выполняют свой воинский долг.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После траурной церемонии Радий Хабиров отправился в среднюю школу деревни Бабаево, где учился герой. Сегодня ее посещают более 100 детей из пяти окрестных деревень. Школу предложили назвать именем Ивана Изиметова.

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями