В Башкирии простились с ефрейтором и сержантом, погибшими на Украине

Проводили в последний путь. Сегодня сразу в двух районах республики состоялись похороны солдат, погибших во время спецоперации на Украине. В Бураевском районе земле предали ефрейтора Вадима Загирова, в Калтасинском простились с сержантом Иваном Изиметовым. В траурном митинге участие принимал Глава Башкортостана.
Не только родные, близкие и одноклассники. Здесь и те, кто не знал Вадима Загирова, но пришел разделить общее горе. Семья, район, да и в целом республика потеряли достойного сына, отдавшего свою жизнь при выполнении воинского долга. Траурный митинг на площади перед районным дворцом культуры в селе Бураево собрал несколько сотен человек.
Очень открытый, общительный и всегда готовый прийти на помощь, вспоминают одноклассники. Таким его воспитали бабушка с дедушкой. Еще в годовалом возрасте Вадим после трагической гибели родителей остался сиротой.
Вадим еще в школе планировал стать военным. В 2019 году он отправляется на срочную службу в ряды Вооруженных Сил России. Позже заключает контракт и получает звание ефрейтора. Механик-водитель зенитно-ракетной батареи Загиров погиб во время военной спецоперации по защите Донбасса.
Глава Башкортостана вручил родным Вадима Загирова орден генерала Шаймуратова, которым герой награжден посмертно за мужество и самоотверженность. Его именем хотят назвать одну из улиц райцентра, в школе, где учился Вадим Загиров, установят мемориальную доску, также память о солдате планируют увековечить на Аллее Героев Бураевского района.
Орден генерала Шаймуратова посмертно Глава Башкортостана сегодня вручил родителям еще одного уроженца Башкортостана, который погиб во время военной спецоперации. В деревне Бабаево Калтасинского района в последний путь проводили сержанта Ивана Изиметова.
Иван Изиметов проходил военную службу в Чите. Там же заключил первый контракт, потом второй уже в Москве в качестве командира танка. Он был настоящим боевым товарищем, который не отступил и выполнил свой воинский долг до конца, отметил выступая на траурном митинге сослуживец Ивана.
Слова соболезнования родным и близким погибшего солдата принес Глава Башкортостана. Радий Хабиров поручил администрации района внести предложения по увековечению памяти Ивана Изиметова.
После траурной церемонии Радий Хабиров отправился в среднюю школу деревни Бабаево, где учился герой. Сегодня ее посещают более 100 детей из пяти окрестных деревень. Школу предложили назвать именем Ивана Изиметова.