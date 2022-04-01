Имам-хатиб из Уфы о Рамадане: «Для нас это большой праздник»

Священный Рамадан. С заходом солнца сегодня у мусульман начался пост. В течение месяца верующие будут ограничивать себя в пище и воде весь день, то есть от восхода до заката.

Однако Рамадан – это гораздо больше, чем просто пост. В этот месяц мусульмане стараются больше времени проводить с семьей, переосмыслить ценности, уединиться с Аллахом. В священный месяц усердно читают Коран, молитвы, занимаются благотворительностью, участвуют в общественных мероприятиях. Рамадан заканчивается праздником Ураза-байрам, который в этом году придётся на 2 мая.

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Для нас это большой праздник, мы весь год к нему готовимся. Днем будем работать, ночью будем молиться. Один обед оставляем на весь месяц. Это ради Аллаха, это нелегко. Аллах видит ваше состояние. Женщины лет на 6-7 моложе после поста становятся, мужчины – как джигиты.

Нух Хасанов, имам-хатиб мечети «Гуфран»
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