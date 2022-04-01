Имам-хатиб из Уфы о Рамадане: «Для нас это большой праздник»

Священный Рамадан. С заходом солнца сегодня у мусульман начался пост. В течение месяца верующие будут ограничивать себя в пище и воде весь день, то есть от восхода до заката.
Однако Рамадан – это гораздо больше, чем просто пост. В этот месяц мусульмане стараются больше времени проводить с семьей, переосмыслить ценности, уединиться с Аллахом. В священный месяц усердно читают Коран, молитвы, занимаются благотворительностью, участвуют в общественных мероприятиях. Рамадан заканчивается праздником Ураза-байрам, который в этом году придётся на 2 мая.