Имам-хатиб из Уфы о Рамадане: «Для нас это большой праздник»

Для нас это большой праздник, мы весь год к нему готовимся. Днем будем работать, ночью будем молиться. Один обед оставляем на весь месяц. Это ради Аллаха, это нелегко. Аллах видит ваше состояние. Женщины лет на 6-7 моложе после поста становятся, мужчины – как джигиты.

Нух Хасанов, имам-хатиб мечети «Гуфран»