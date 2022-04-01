Радий Хабиров проинспектировал строительство ФОКа в Бураево

ФОК возводят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Здесь будет два зала: универсальный для занятий борьбой, волейболом и баскетболом, а также тренажёрный с раздевалками и душевыми. На территории спорткомплекса оборудуют открытую физкультурную площадку с тренажёрами и автостоянку.