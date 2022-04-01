Радий Хабиров проинспектировал строительство ФОКа в Бураево

Универсальный зал на 4 борцовских ковра. В селе Бураево до конца этого года должны ввести в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Ход строительства объекта проинспектировал сегодня Глава Башкортостана.

ФОК возводят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Здесь будет два зала: универсальный для занятий борьбой, волейболом и баскетболом, а также тренажёрный с раздевалками и душевыми. На территории спорткомплекса оборудуют открытую физкультурную площадку с тренажёрами и автостоянку.

Фото №1 - Радий Хабиров проинспектировал строительство ФОКа в Бураево

В данном ФОКе предусмотрены душевые, массажные, кабинет врача, кафе, два гостиничных номера, обширная спортплощадка со всем инвентарем.

Рустам Хажиев, генеральный директор строительной компании
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