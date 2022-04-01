В Уфе проходит всероссийская научно-практическая конференция офтальмологов

Около 40 тысяч операций в год проводится в Уфимском научно-исследовательском институте глазных болезней. По этому показателю медучреждение занимает лидирующую позицию в стране среди аналогичных больниц. В этом году столица Башкортостана стала площадкой для проведения 19-й всероссийской научно-практической конференции с участием лучших специалистов-офтальмологов.

Глаз и инструменты крупные только на экране. На самом деле операция ювелирная и проводится через разрез всего в 0,25 мм. Тема конференции – витреоретинальные патологии. Другими словами – нарушенная работа сетчатки. В уфимском НИИ проводят порядка 7 тысяч таких операций. Высокотехнологичное оборудование здесь – главный помощник врача.

Сетчатка – задний отрезок глаза и его самый чувствительный слой. Раньше операции при ее патологиях делались только снаружи. В последствии для пациента это, по сути, слепота. Сейчас инструменты работают внутри органа. Нарушают функцию сетчатки диабет и возрастные дегенерации. Причем, в последние десятилетия пациентов с этой патологией становится все больше.

В Уфе создана уникальная структура для лечения витреоретинальных патологий. Специализированные отделения и поликлиника. Уфа неслучайно стала площадкой для проведения конференции офтальмологов. Регион имеет авторитет в отрасли. Специалисты делились опытом также в работе с заболеваниями глаз детей, офтальмоонкологией и травмами зрительного органа.