Юные спортсмены из Башкирии стали триумфаторами первенства России по дзюдо

Башкирские спортсмены стали триумфаторами первенства России по дзюдо среди спортсменов до 15 лет. Сразу два представителя Башкортостана сумели подняться на верхнюю ступень пьедестала. Соревнования прошли в Суздале.
Этот эффектный бросок позволил Артуру Иксанову стать чемпионом России по дзюдо. В этом виде спорта он уже седьмой год. Первенство России получилось сложным, и Артур проявил свои лучшие качества. Особенно в финале.
Это не единственное золото башкирской школы дзюдо на прошедшем первенстве. Ещё одну награду высшей пробы, уже в другой весовой категории, завоевал семиклассник Вадим Галиуллин. Золота удалось добиться в командных соревнованиях.
Два года назад была создана сборная Уфы, где занимаются лучшие спортсмены столицы Башкортостана. Возглавил ее мастер спорта международного класса Дмитрий Туко, воспитанник туапсинского спорта. При этом тренирует наставник на безвозмездной основе в свободное от работы время.
Федерация детского дзюдо и самбо республики была создана в 2018 году, чтобы как можно большее число детей смогло заниматься спортом. Для этого было приобретено помещение под спортивный зал на улице Октябрьской революции. Сейчас у федерации уже семь залов по всей Уфе. В них занимаются около шести сотен детей.
Летом все победители первенства России по дзюдо должны поехать в «Артек». Там они смогут получить мастер-классы от олимпийских чемпионов по дзюдо.