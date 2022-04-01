Юные спортсмены из Башкирии стали триумфаторами первенства России по дзюдо

Башкирские спортсмены стали триумфаторами первенства России по дзюдо среди спортсменов до 15 лет. Сразу два представителя Башкортостана сумели подняться на верхнюю ступень пьедестала. Соревнования прошли в Суздале.

Этот эффектный бросок позволил Артуру Иксанову стать чемпионом России по дзюдо. В этом виде спорта он уже седьмой год. Первенство России получилось сложным, и Артур проявил свои лучшие качества. Особенно в финале.

Схватка была с парнем, которому я уже проигрывал. Схватка была довольно легкая. Выиграл за минуту. Бросок натренированный. Постоянно отрабатываем его. Артур Иксанов, победитель первенства России по дзюдо

Это не единственное золото башкирской школы дзюдо на прошедшем первенстве. Ещё одну награду высшей пробы, уже в другой весовой категории, завоевал семиклассник Вадим Галиуллин. Золота удалось добиться в командных соревнованиях.

Команда состоит из девяти человек. Команда очень хорошая и дружная. Могло быть лучше, всегда есть куда стремится. А так хорошо выступили. Вадим Галиуллин, победитель первенства России по дзюдо

Эти результаты не были для нас случайными. На протяжении всего этого времени ребенок показывал целеустремленность и трудолюбие. Ольга Буяк, руководитель спортивного клуба «Единство»

Два года назад была создана сборная Уфы, где занимаются лучшие спортсмены столицы Башкортостана. Возглавил ее мастер спорта международного класса Дмитрий Туко, воспитанник туапсинского спорта. При этом тренирует наставник на безвозмездной основе в свободное от работы время.

Постараюсь передать свои знания, опыт подрастающему поколению. Дмитрий Туко, тренер Федерации детского дзюдо и самбо Республики Башкортостан

Федерация детского дзюдо и самбо республики была создана в 2018 году, чтобы как можно большее число детей смогло заниматься спортом. Для этого было приобретено помещение под спортивный зал на улице Октябрьской революции. Сейчас у федерации уже семь залов по всей Уфе. В них занимаются около шести сотен детей.

Огромную благодарность хочется выразить главе Республики Башкортостан. Он нас поддерживал на всех этапах подготовки. Эдуард Абдядилов, руководитель Федерации детского дзюдо и самбо Республики Башкортостан