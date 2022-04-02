В Башкирии ожидается мокрый снег и гололед

В ближайшие дни в Республике Башкортостан ожидается облачность и осадки в виде мокрого снега, переходящие в дождь, который усилится ночью. На юго-востоке региона обойдется без существенных осадков.

В некоторых районах ожидается гололедица, налипание снега на провода и деревья, а также туман и снижение видимости. Скорость южного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха составит -2, +3 градуса ночью, а днем потеплеет до +9.

МЧС республики предупреждает автовладельцев об ухудшении состояния трасс и рекомендует строго соблюдать установленные правила движения на автодорогах: максимально снизить скорость движения и повысить дистанцию между транспортными средствами.