В башкирском селе Ямское появилась новая часовня

В селе Ямское воздвигли новую часовню, инициативу строительства которой взял на себя местный фермер и депутат Матвеевского сельсовета Николай Ляпустин. Идея построить для православных жителей часовню родилась благодаря матери Николая, которая рассказала, что в селе нет ни одного храма и верующие люди имели возможность ездить в церковь в Кушнаренково.
Потратив свыше миллиона рублей личных средств, Николаю удалось закончить строительство за три месяца благодаря проекту «Атайсал», в котором сам депутат принимал участие уже несколько раз. Ранее Николай Ляпустин участвовал в проекте, чтобы поменять крышу клуба в Старобаскаково, обеспечив объект пиломатериалами.
Николай поделился планами относительно новенькой часовни: депутат постарается максимально облагородить территорию возле нее, установить новые скамейки, ограждения и высадить деревья, чтобы верующие люди чувствовали себя комфортно при посещении святыни.