В башкирском селе Ямское появилась новая часовня

В селе Ямское воздвигли новую часовню, инициативу строительства которой взял на себя местный фермер и депутат Матвеевского сельсовета Николай Ляпустин. Идея построить для православных жителей часовню родилась благодаря матери Николая, которая рассказала, что в селе нет ни одного храма и верующие люди имели возможность ездить в церковь в Кушнаренково.