В Башкирии призовут около пяти тысяч молодых людей на военную службу

По информации Башвоенкомата, на призывных пунктах будет проводится проверка и дезинфекция помещений, а также тестирование призывников в целях предотвращения распространения Covid-19. На сборном пункте всем молодым людям выдадут предметы личной гигиены и защитные маски.

Напомним, что по официальной информации министерства обороны Российской Федерации, никого из призывников срочной службы не отправят на Украину и в спецоперации принимают участие только военные, которые служат по контракту. Данную информацию ранее подтвердил президент Владимир Путин.