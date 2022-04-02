Уфа улучшила показатель в рейтинге городов

По сравнению с прошлым годом, Уфа поднялась на одну строчку вверх. Возможно, в ближайшем будущем этот показатель снова улучшится и башкирский город-миллионник войдёт в тройку лучших по России. В любом случае, цель повышать комфорт для жителей стоит не ради рейтинга, а ради населения.

Как отметил Радий Хабиров, благоустройство городов идет в усиленном темпе и останавливаться на достигнутом муниципалитеты не собираются. В этом году 14 городов Башкирии вошли в рейтинг наиболее благоприятных, что в два раза больше, чем в прошлом.