В Уфе появится новый микрорайон

В Уфе договорились о строительстве нового микрорайона. Новые дома в комплексе создадут с использованием облигаций ДОМ.РФ и более 3,5 млн. кв. м жилья. Решение было принято на встрече Премьер-министра Правительства республики Андрея Назарова и руководства Единого института развития.

Для строительства планируется использовать все возможные механизмы Института развития. На возведение нового жилого комплекса планируется выделить 8,5 млрд рублей. Среди задач руководства Института развития – завершение строительства до 2026 года.

В продолжение встречи руководства Института развития и Премьер-министра региона Андрея Назарова обсудили строительство социальных объектов, таких как математический лицей и госпиталь ветеранов с возможностью использования облигаций ДОМ.РФ, а также совместная программа и ипотека для специалистов в области IT-технологий.