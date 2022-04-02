В Уфе начались массовые рейды ГИБДД

Сегодня, 2 апреля, в столице региона начинаются массовые проверки водителей, по итогам которой владельцам автомобилей могут быть выписаны штрафы в зависимости от количества и тяжести нарушений на дорогах Башкирии.

Данные мероприятия проводятся с целью пресечь дорожно-транспортные происшествия, в результате которых на дорогах республики погибают и получают увечья множество людей.