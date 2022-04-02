В Уфе сотрудники школы шокировали жителей

Неравнодушная женщина сетовала на то, что работники школы вышли на очистку снега с крыши без страховочных тросов, нарушая при этом правила безопасности. К счастью, никто не пострадал.
В администрации Советского района Уфы пояснили, что в связи с обильными осадками и сильным таянием снега появилась необходимость оперативной уборки снега и сотрудники школы выразили желание своими силами решить проблему. Пройдя инструктаж по безопасности, работники понимали всю ответственность при отсутствии страховочных тросов.