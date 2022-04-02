Уфа заняла шестое место в рейтинге Минстроя среди городов-миллионников

На одну строчку выше. Уфа заняла шестое место в рейтинге Министерства строительства среди городов-миллионников. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил Радий Хабиров.
Если говорить в целом, то список муниципалитетов с наиболее благоприятной городской средой в этом году увеличился. Сразу 14 городов Башкортостана попали в рейтинг министерства. По словам главы республики, это результат усердной работы над тем, чтобы людям жилось комфортно.
Только в 2021 году благоустроили 146 общественных пространств в 63 муниципалитетах республики. И эту работу намерены продолжать, заключил в своем посте Радий Хабиров.