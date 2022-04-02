Жителям Башкирии объяснили, что может грозить за фейки о спецоперации на Украине

Ответственность за фейк. Комментарии в соцсетях, дискредитирующие Вооруженные Силы России и их действия в ходе спецоперации на Украине, могут стать основанием для административного и даже уголовного наказания. В частности, под постами о погибших уроженцах республики некоторые интернет-пользователи оставляют в комментариях ложную информацию, негативные и оскорбительные сообщения в адрес российских военных и руководства страны. По всем выявленным фактам правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Буквально на прошлой неделе мы с коллегами внесли законопроект, который был поддержан и принят сразу целиком. Он касается дискредитации органов государственной власти, которая исполняет свои полномочия также, очень важно, за пределами нашей страны. Информационная атака, которая оказывается в отношении нашего государства и президента, требует точечных и быстрых решений.

И наказание может быть суровым. Публичные действия и призывы, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России в целях защиты интересов граждан страны, поддержания международного мира и безопасности, наказываются штрафом от 100 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы до 5 лет. А если человек публично распространяет заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил России, то штраф составит от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Если же фейки распространяются с использованием служебного положения, по мотивам ненависти или вражды, в том числе религиозной, национальной, расовой, политической, то грозить может до 10 лет тюрьмы. В случае наступления тяжких последствий срок может вырасти до 15 лет.