В Башкирии нашли архивные документы, подтверждающие давнюю дружбу с Донбассом

Первый гуманитарный груз на территорию Донбасса из Башкортостана был отправлен 79 лет назад. Об этом свидетельствуют документы, которые сегодня хранятся в Национальном архиве республики. И это не единственная помощь, оказанная в тяжелое время братскому народу. Во время Великой Отечественной войны был создан целый республиканский комитет по оказанию помощи освобожденной от фашистов Ворошиловградской области.

На пожелтевших страницах – протокол заседания башкирского обкома компартии, датируемый 1943 годом. В папке – информация о создании специального комитета, который должен был помогать освобожденным от фашистских захватчиков территориям. А именно народу Ворошиловградской, а ныне Луганской области.

Этот документ конкретно показывает, дает указание всем районам и городам республики о создании уже у них комиссий и комитетов помощи Ворошиловградской области, и, конечно, помощь шла, согласовывалась с правительством нашей республики, башкирским обкомом партии. Абузар Абузаров, главный специалист Национального архива Республики Башкортостан

Продукты, продовольствие и даже крупный рогатый скот отправляли в помощь народу освобожденных территорий. А в одной из статей журналиста Салимьяна Бадретдинова под названием «Путешествие, в которое невозможно поверить» описывается героизм учалинцев. В 1944 году в местных колхозах собрали около 400 коров. 5 апреля три стада, погоняемые двадцать одним пастухом, выдвигаются в сторону Украины.

Они были молодыми, по сути, только трое были старшими, а остальные молодые люди от 15 до 17 лет, среди них были и женщины. Несколько сотен коров целиком и полностью были доставлены до Ворошиловградской области. Нияз Салимов, заместитель директора Национального архива Республики Башкортостан

Из Учалов выдвинулись в апреле, а до Ворошиловградской области добрались лишь поздней осенью. Полгода длилось путешествие, в которое на самом деле трудно поверить. По документам, хранящимся в Национальном архиве Республики Башкортостан, сегодня можно воссоздавать хронологию разных исторических событий, связанных с Украиной. Так, например, в сентябре 1941 года принимается решение начать эвакуацию заводов из Харькова в Башкирию. В фондах Национального архива республики, в частности, хранятся материалы о том, как восстанавливался станкостроительный завод, передислоцированный из Одессы в Стерлитамак.

Таких документов очень много, их если перечислять, десятки документов, даже, может, наверное, сотни документов и еще сколько предстоит выявить этих документов. Тут же просто такой небольшой пласт был скрыт. Тагир Исангулов, главный специалист Национального архива Республики Башкортостан