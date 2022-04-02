В Башкирии нашли архивные документы, подтверждающие давнюю дружбу с Донбассом

Первый гуманитарный груз на территорию Донбасса из Башкортостана был отправлен 79 лет назад. Об этом свидетельствуют документы, которые сегодня хранятся в Национальном архиве республики. И это не единственная помощь, оказанная в тяжелое время братскому народу. Во время Великой Отечественной войны был создан целый республиканский комитет по оказанию помощи освобожденной от фашистов Ворошиловградской области.
На пожелтевших страницах – протокол заседания башкирского обкома компартии, датируемый 1943 годом. В папке – информация о создании специального комитета, который должен был помогать освобожденным от фашистских захватчиков территориям. А именно народу Ворошиловградской, а ныне Луганской области.
Продукты, продовольствие и даже крупный рогатый скот отправляли в помощь народу освобожденных территорий. А в одной из статей журналиста Салимьяна Бадретдинова под названием «Путешествие, в которое невозможно поверить» описывается героизм учалинцев. В 1944 году в местных колхозах собрали около 400 коров. 5 апреля три стада, погоняемые двадцать одним пастухом, выдвигаются в сторону Украины.
Из Учалов выдвинулись в апреле, а до Ворошиловградской области добрались лишь поздней осенью. Полгода длилось путешествие, в которое на самом деле трудно поверить. По документам, хранящимся в Национальном архиве Республики Башкортостан, сегодня можно воссоздавать хронологию разных исторических событий, связанных с Украиной. Так, например, в сентябре 1941 года принимается решение начать эвакуацию заводов из Харькова в Башкирию. В фондах Национального архива республики, в частности, хранятся материалы о том, как восстанавливался станкостроительный завод, передислоцированный из Одессы в Стерлитамак.
Среди архивных документов есть решение о поддержке профсоюзных организаций Донбасса. Также сохранены результаты социалистического соревнования, организованного среди комсомольских объединений региона по выполнению угольных промышленных заказов. Храня в своих архивах эти исторические документы, Башкортостан продолжает лишь укреплять взаимоотношения с современными Луганской и Донецкой народными республиками, отправляя, как и более 70 лет назад, на освобожденные от нацистов территории гуманитарную помощь.