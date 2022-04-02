В Башкирии достроят мост-долгострой через Агидель

В Бурзянском районе в этом году наконец достроят мост-долгострой через Агидель. Речь идёт о переправе, которая соединит деревни Ново- и Старомунасипово. Жители двух населенных пунктов столкнулись с проблемой переезда с одного берега реки на другой. Больше всего в этой ситуации рисковали автомобилисты, которые были вынуждены передвигаться по пешеходному мосту.

Заезжая на висячий мост, каждый раз водителям приходится проделывать практически ювелирную работу. Одно неровное движение, и можно в лучшем случае поцарапать машину, в худшем – повредить висячую конструкцию.

Как помню, с детства все ездят оттуда. Ремонтируют каждый год, доски меняют постоянно. Маргиз Амирханов, житель д. Старомунасипово

Сегодня висячий мост – единственное, что соединяет с большой землёй жителей деревни Старомунасипово. Его построили в 80-м году, причем исключительно для пешеходов. Со временем люди начали обзаводиться автомобилями, а вот другого способа перебраться с одного берега на другой так и не появилось.

Укрепили чуть-чуть и стали ездить. Старомунасипово у нас отрезано, там 800 человек, почти у каждого есть автомобиль, они ездят по своим делам каждый день. Большегрузы вброд летом проезжают, а зимой по льду. Хабир Юмагулов, глава Старомунасиповского сельсовета

Вопросы строительства новой переправы обсуждались не раз. В 2016-м даже начали возводить ещё один висячий мост, предназначенный для переезда транспорта. Однако из-за проблем с подрядчиками работы вскоре свернули. В 2019-м во время рабочей поездки Радий Хабиров пообещал установку капитального сооружения, строительство которого сейчас идёт полным ходом.

Временную строительную площадку организовали прямо на реке, куда отсыпали грунт, чтобы там могла работать спецтехника. Однако перед паводком русло вновь очищают. После того как большая вода уйдет, землю засыплют вновь и приступят к установке пролетных балок.