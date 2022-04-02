В Башкирии выбрали первого председателя детского общественного совета

Ученица 10 класса уфимской школы Радмила Шайхутдинова стала первым председателем детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Башкортостане. Детский совет создали в октябре прошлого года.

Сейчас в нем состоят 70 школьников со всех районов республики. В ходе встречи взрослые вместе с детьми обсудили вопросы, возникающие по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Также во время мероприятия наградили грамотами и ценными призами победителей конкурса театрального искусства «Правовой спектакль» и «Жизнь в праве».

Здесь дети будут услышаны, наши идеи и инициативы будут воплощаться в жизнь. Это новая ступень для республики, потому что вместе с детьми мы сможем реализовывать новые проекты, помогать взрослым, ведь где-то важно услышать мнение детей.

Радмила Шайхутдинова, председатель детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Республике Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии выбрали первого председателя детского общественного совета

Мы постараемся методически помочь нашим общественным помощникам, дать старт для больших, хороших, добрых дел, чтобы они помогали ребятам.

Ольга Панчихина, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Башкортостан
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