В Башкирии выбрали первого председателя детского общественного совета

Здесь дети будут услышаны, наши идеи и инициативы будут воплощаться в жизнь. Это новая ступень для республики, потому что вместе с детьми мы сможем реализовывать новые проекты, помогать взрослым, ведь где-то важно услышать мнение детей.

Радмила Шайхутдинова, председатель детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Республике Башкортостан