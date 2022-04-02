В Башкирии выбрали первого председателя детского общественного совета

Ученица 10 класса уфимской школы Радмила Шайхутдинова стала первым председателем детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Башкортостане. Детский совет создали в октябре прошлого года.
Сейчас в нем состоят 70 школьников со всех районов республики. В ходе встречи взрослые вместе с детьми обсудили вопросы, возникающие по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Также во время мероприятия наградили грамотами и ценными призами победителей конкурса театрального искусства «Правовой спектакль» и «Жизнь в праве».