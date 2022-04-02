ВК «Урал» уступил «Кузбассу» на домашней площадке

К моменту отчетной встречи гости занимали в турнирной таблице 8-ю строчку, а уфимцы – 13-ю. Первая партия осталась за волейболистами «Кузбасса» – 25:19. Зато в следующей хозяева воспользовались ошибками соперника и сравняли счет. Но дальше сильнее были кемеровчане, они и довели матч до победы – 3:1. Следующие две встречи уфимцы проведут на выезде.