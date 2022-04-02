ВК «Урал» уступил «Кузбассу» на домашней площадке

Уфимский «Урал» провел на домашней площадке заключительную игру в регулярном чемпионате российской Суперлиги по волейболу. Соперником башкирской команды стал кемеровский «Кузбасс».

К моменту отчетной встречи гости занимали в турнирной таблице 8-ю строчку, а уфимцы – 13-ю. Первая партия осталась за волейболистами «Кузбасса» – 25:19. Зато в следующей хозяева воспользовались ошибками соперника и сравняли счет. Но дальше сильнее были кемеровчане, они и довели матч до победы – 3:1. Следующие две встречи уфимцы проведут на выезде.

Фото №1 - ВК «Урал» уступил «Кузбассу» на домашней площадке

Очень хорошая подача, и мы знали, что будет подача-прием. Но вообще у нас было меньше ошибок, поэтому мы сегодня выиграли.

Игорь Юричич, главный тренер ВК «Кузбасс»

Перестали подавать и выбивать соперника, наверное, в этом все дело.

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