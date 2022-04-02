В Уфе завершился чемпионат России по ачери-биатлону

В этой разновидности спортсмены стреляют не из винтовок, а из лука. В этом году это уже не первые крупные всероссийские соревнования по этому виду спорта. Ранее столица республики принимала первенство России среди спортсменов не старше 19 лет.
Сильный порывистый ветер стал едва ли не главным участником первого соревновательного дня чемпионата России по ачери-биатлону. Для стрельбы из лука этот фактор определяющий. Справляться со стрельбой участникам было особенно тяжело. Да и организаторам погодные капризы добавили сложностей.
В первый день спортсмены состязались в индивидуальной гонке. Кроме того, в программу вошли спринт и гонка преследования, а также эстафеты и масс-старты. Ярославская, Калужская, Московская области, Ямало-ненецкий автономный округ, Бурятия. Всего приехали спортсмены из 8 регионов. Честь республики защищала башкирская сборная.
Даниил Федоров из Белебея в ачери-биатлоне недавно. Но за короткий срок удалось выйти на уровень чемпионата России. У мужчин главным триумфатором чемпионата России стал Антон Азанов из Самарской области. На его счету победы в спринте и гонке преследования, а также призовые места в других гонках. У девушек прекрасно выступили башкирские спортсменки. Анастасия Сафонова, Александра Байболдина и Александра Ямалетдинова одержали победу в эстафете. Анастасия Сафонова была лучшей в масс-старте. Также на счету башкирских девушек еще три серебряные и четыре бронзовые награды в личных гонках.