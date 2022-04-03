В Башкирии два человека пострадали при попытке потушить баню

Накануне, 2 апреля, в деревне Беляшево произошёл пожар. Огнём охватило баню на территории частного домовладения.
Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о возгорании поступило в 12:45. На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. В этот момент самостоятельно потушить возгорания попытались 80-летний мужчина и 73-летняя женщина.
Пожилая пара получила различные ожоги и были госпитализирована. Лечение в стационаре им не потребовалось. Возгорание было ликвидировано. Причина выясняется.
Фото: МЧС по РБ.