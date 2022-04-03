В Башкирии ищут водителя, который сбил подростка и скрылся

Сегодня, 3 апреля, в ГИБДД Башкирии сообщили о старте поисков водителя. Неизвестный сбил 17-летнего подростка.
Инцидент произошёл в Хайбуллинском районе. В селе Акъяр на улице Акмуллы неизвестный водитель сбил подростка и скрылся с места произошедшего. Мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.
Разыскивается тёмный отечественный автомобиль с механическими повреждениями. Всех владеющих информацией попросят сообщить в полицию или дежурную часть ГИБДД по телефону 8 347 235 84 02.
Фото: ГИБДД РБ.