В Башкирии коронавирус выявили у 500 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, за последние сутки в Башкирии выявили 504 заболевших коронавирусом (277 652), с выздоровлением выписали – 518 пациентов (269 248), а скончались – 3 (5540). Госпитализация потребовалась 19 пациентам.
В России коронавирус за сутки выявили у 16 828 человек (17 896 866), выздоровели – 35 965 (16 925 027), скончались – 304 (369 708). Госпитализация потребовалась 1981 пациенту.