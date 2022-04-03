В Башкирии коронавирус выявили у 500 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, за последние сутки в Башкирии выявили 504 заболевших коронавирусом (277 652), с выздоровлением выписали – 518 пациентов (269 248), а скончались – 3 (5540). Госпитализация потребовалась 19 пациентам.