Жительницу Башкирии лже-брокеры лишили 3 млн рублей

50-летняя жительница села под Нефтекамском стала жертвой лже-брокеров. Об этом рассказала пресс-служба МВД региона.

Фото №1 - Жительницу Башкирии лже-брокеры лишили 3 млн рублей

Женщина сообщила, что часто получала звонки от представителей инвестиционной компании, которые предлагали оформить вклад с большими процентами. Сельчанка заинтересовалась предложением и оформила кредит на 1,5 млн рублей. Всю сумму она перевела на счёт «менеджера» компании. Вскоре ей вновь позвонили и сообщили, что сумма слишком мала для вклада, и ей необходимо заплатить ещё столько же.

Женщина выполнила все указания «брокеров», а после представители компании просто перестали отвечать на её звонки. Сельчанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

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