Жительницу Башкирии лже-брокеры лишили 3 млн рублей

Женщина сообщила, что часто получала звонки от представителей инвестиционной компании, которые предлагали оформить вклад с большими процентами. Сельчанка заинтересовалась предложением и оформила кредит на 1,5 млн рублей. Всю сумму она перевела на счёт «менеджера» компании. Вскоре ей вновь позвонили и сообщили, что сумма слишком мала для вклада, и ей необходимо заплатить ещё столько же.